02.01.2019 h 11:01 commenti

Fino a sabato lavori sull'anello idrico pratese: domani mezza città resterà senza acqua

L'intervento di Publiacqua è particolarmente complesso e, per tutto il tempo del cantiere, potrà comportare disagi specialmente alle abitazioni poste ai piani alti e prive di autoclave, che si trovano nella zona nord ovest della città

Domani sarà una giornata critica per l'approvvigionamento idrico in una buona parte della città. I tecnici di Publiacqua hanno aperto oggi un cantiere in via Lambruschini per una riparazione programmata sulla tubazione DN 700 dell’anello idrico della città. I lavori proseguiranno fino al pomeriggio di sabato.

Una volta aperto il cantiere, i tecnici hanno ritenuto necessaria la chiusura della stessa condotta dalle ore 8.00 di domani, giovedì 3 gennaio.

Questo comporterà la chiusura dell’acqua nelle zone del Centro Città, di San Paolo, zona Stadio, zona Stazione, zona La Pietà ecc. in un perimetro compreso tra Viale Nam Dinh, via Galcianese, via Cavour, via Carradori, via Pomeria, via Firenze, Ponte Petrino, via Borgo Valsugana, via Sem Benelli, via del Palco, via Ferrari e la linea ferroviaria Firenze – Pistoia.

Abbassamenti di pressione interesseranno invece il distretto acquedottistico di Chiesanuova e cioè nelle vie comprese tra la Ferrovia, viale Galilei, via Mozza sul Gorone/via Paolini, via Ciliani, viale Nam Dinh, e lo Stadio d’Atletica “Mauro Ferrari” (escluso). La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso della serata. Il resto del lavoro, fino a sabato, potrà comportare invece abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua, specialmente alle abitazioni poste ai piani alti e prive di autoclave, che si trovano nella zona nord ovest della città (Maliseti, Chiesanuova, zona Viale Galilei, Piazza Ciardi, e parte alta del centro storico).

Al fine di ridurre al minimo gli eventuali disagi il personale di Publiacqua ha già effettuato manovre su impianti e reti cittadine in modo da ottimizzare la distribuzione dell’acqua dagli impianti locali verso le varie zone della città.