10.12.2020 h 18:16 commenti

Fino a 300 messaggi e telefonate al giorno alla ex moglie: misura cautelare per un 38enne

Emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento per l'uomo che, secondo le indagini della polizia municipale, avrebbe anche pedinato la donna e provocato danni alla sua abitazione

Liti continuate anche dopo la separazione, diverbi accesi che alla fine hanno convinto una donna a denunciare l'ex marito a cui ieri, giovedì 10 dicembre, è stato notificato un provvedimento di divieto di avvicinamento emesso dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato su richiesta del sostituto Valentina Cosci. L'ordinanza è stata eseguita dagli investigatori del nucleo di pg della polizia municipale.

L'uomo, 38 anni e un lavoro saltuario, già da qualche tempo si era trasferito in un'altra casa ma contnuava a tempestare la ex di messaggi scritti e vocali, chiamate e videochiamate: centinaia di contatti, anche più di trecento, ogni giorno. Secondo quanto raccontato dalla donna, alla base delle continue liti e dei forti dissapori ci sarebbe la gelosia dell'uomo che recentemente si sarebbe molto spesso appostato nei pressi della casa familiare per controllare i movimenti e intimidire la ex. Un clima di tensione che sarebbe sfociato anche in danneggiamenti all'ingresso di casa e nell'interruzione dolosa dell'erogazione di energia elettrica. La coppia, che ha figli minorenni, tempo addietro si è separata e per alcune settimane la situazione sembrava migliorata. Ma la tregua è durata poco. Il giudice ha ordinato sia il divieto di avvicinamento alla donna che alla casa familiare. Una misura che potrebbe aggravarsi nel caso di mancato rispetto.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus