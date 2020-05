06.05.2020 h 14:58 commenti

Finito "l'effetto Covid", gli accessi al pronto soccorso tornano a crescere

Già prima dell'inizio della Fase 2, si è registrato un aumento delle persone che si affacciano al pronto soccorso, spesso con codici di priorità bassi. Siamo già al doppio di quanto registrato nella Fase 1

Neanche il tempo di partire con la Fase 2 che gli accessi al pronto soccorso sono tornati a salire. Un bel problema per la garanzia del distanziamento e in generale delle regole di sicurezza.

Dalle 80 persone raggiunte nell'arco delle 24 ore durante il picco massimo dell'emergenza Coronavirus, oggi, 6 maggio, siamo già passati a oltre il doppio e precisamente a 170.

Certo, è ancora lontana quota 300 e più accessi al giorno registrata ante Covid, ma di questo passo non ci vorrà molto a tornare a quei livelli.

Già prima dell'inizio della Fase 2 e precisamente dal ponte del 1° maggio, i sanitari hanno assistito a un incremento nel numero di persone che si è affacciato al pronto soccorso del Santo Stefano e da quel momento la situazione è è peggiorata. Si calcola che l'aumento sia attorno al 15% al giorno. Se si manterrà costante, in pochi giorni torneremo agli accessi pre Covid. Numeri difficili da gestire a cosa normali, figuriamoci in presenza di un'epidemia che non è ancora stata debellata. Purtroppo si tratta di codici minori, ossia problemi che non necessitano dei percorsi d'emergenza per essere risolti. Un fenomeno, quello dell'uso improprio del pronto soccorso, ben conosciuto agli addetti ai lavori e reso manifesto a tutti proprio in occasione del Covid che nella sua fase acuta ha più che dimezzato gli accessi al pronto soccorso. "Segno che questa importante flessione è stata dettata dalla paura. - spiega il dottor Simone Magazzini, responsabile dell'area Emergenza Urgenza dell'Asl Toscana Centro - Vedo che c'è un abbassamento della guardia da parte dei cittadini e questo mi preoccupa. Ribadisco che chi sta male e ha un problema serio deve venire in pronto soccorso dove ci sono percorsi dedicati per i pazienti no Covid. E' chiaro che meno persone affollano i nostri spazi, maggiore è la sicurezza che garantiamo". L'invito, quindi è quello di usare il buon senso a tutela di se stessi e degli altri.

Da parte sua l'Asl sta cercando di fare la sua parte potenziando gli ambulatori day service per trattare proprio i codici minori e alleggerire il pronto soccorso, ma anche i cittadini devono fare la loro parte. Il virus, purtroppo, non è ancora stato sconfitto. Troppe leggerezze possono costare care e rendere inutile lo sforzo compiuto fino a oggi da tutti.

E.B.