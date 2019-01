04.01.2019 h 18:40 commenti

Finiti i lavori alla rete idrica in via Lambruschini, entro la serata tornerà l'acqua in tutte le case

La riparazione del guasto alla condotta Dn 700 ha creato molti disagi a una vasta area della città

Dovrebbe essere finalmente finito l'incubo per i cittadini che da ieri mattina sono senza acqua nelel loro abitazioni a causa dei lavori urgenti sulla condotta DN 700 di via Lambruschini ( LEGGI ). Publiacqua comunica che alle 17 di oggi 4 gennaio è terminata la riparazione del guasto e che alle 18 sono terminate le operazioni di riapertura dell’acqua. Con il ritorno in pressione delle condotte la situazione tornerà a normalizzarsi su tutta la città. Publiacqua chiede ai cittadini che eventualmente dopo le 20 dovessero registrare ancora mancanza d’acqua alla propria abitazione di segnalare tale situazione al Numero Verde Guasti (800 314 314) per richiedere l’intervento di un tecnico.

Edizioni locali collegate: Prato

