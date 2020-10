01.10.2020 h 15:29 commenti

Finita la quarantena volontaria, gli studenti cinesi tornano a scuola

A metà settembre le famiglie degli alunni temevano sia un possibile contagio da parte dei compagni rientrati dalle vacanze passate in zona a rischio, sia quello all'interno della stessa comunità. Trascorse due settimane la paura si è attenuata. Alle primarie assenze del 20%, quasi tutti presenti alle superiori e alle medie

Tornano a scuola gli studenti cinesi. Dall’inizio della settimana ad oggi, nelle scuole superiori si è assistito a un progressivo ripopolamento delle classi, mentre nelle primarie, dove si erano registrate le maggiori definizioni, la situazione è in miglioramento, ma resta a macchia di leopardo.

“Se a inizio anno – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi – avevamo il 40% di presenze e il 60% di assenze, ora la percentuale si è invertita. Nelle secondarie di primo grado invece i ragazzi sono sempre stati abbastanza presenti”. Ora il prossimo scoglio da affrontare è quello del 5 ottobre, quando comincerà il servizio mensa e l'orario diventerà a tempo pieno.

In miglioramento la situazione anche nelle scuole superiori, soprattutto al Dagomari, istituto dove a inizio anno mancava il 70% degli studenti di origine asiatica. Qui i ragazzi ritornano a frequentare le lezioni in presenza, grazie anche ad un chiarimento con i pediatri e i medici di famiglia da parte della scuola.

“Le assenze – ha spiegato Maria Gabriella Fabbri dirigente scolastica dell’istituto – non erano motivate da malattia, ma piuttosto da una paura di un possibile contagio, quindi nel certificato per la riammissione a scuola ci siamo accordati con i dottori per una dichiarazione di buona salute dell’alunno. Grazie anche a questo chiarimento ormai sono stati quasi tutti riammessi in classe”.

A tranquillizzare le famiglie l’obbligo della mascherina per tutta la durata delle lezioni, anche quando l’orario sarà definitivo. “Una scelta che ho sempre difeso – continua Fabbri - e che è risultata vincente non soltanto in questa occasione. All’inizio dell’anno scolastico abbiamo avuto un caso di positività, l’Asl ha deciso di non mandare in quarantena la classe proprio perché tutti gli alunni indossano la mascherina. Ormai i ragazzi si sono abituati a questa modalità”

Situazione simile a San Niccolò, altra scuola frequentata da alunni di origine cinese, dove si assiste a un ritorno alla normalità: nelle scuole medie e al liceo sono ormai rientrati quasi tutti gli studenti, alla primaria dal 70% delle assenze si è passati al 20%.

“Il cambio di tendenza – spiega la dirigente scolastica Mariella Carlotti – è dovuto alla fine del periodo di autoquarantena che le famiglie hanno deciso per i propri figli, per paura di un contagio dovuto al rientro dalle vacanze passate in regioni a rischio da parte dei compagni italiani, ma anche per i casi di positività che si sono avuti all’interno della comunità cinese. Infatti dal 15 settembre sono passate esattamente due settimane e i ragazzi sono tornati. Abbiamo anche promosso un dialogo con le famiglie spiegando loro che perdere le elezioni, dopo il lockdown,avrebbe compromesso la preparazione degli studenti. Ha sicuramente inciso anche il rigido protocollo applicato per evitare i contagi. Resta comunque un po’ di paura per i più piccoli soprattutto per quanto riguarda il mantenimento della distanza”.

Gli studenti che il primo giorno di scuola avevano avvisato che non sarebbero rientrati per paura di un contagio, secondo quanto previsto dalla delibera del 15 settembre della regione Toscana, sono stati riammessi con un’autocertificazione, per gli altri è stato necessario presentare il certificato medico.



