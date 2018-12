17.12.2018 h 08:27 commenti

Finiscono con la loro auto nella scarpata sulla strada per Migliana

L'incidente ieri sera, mentre era in corso una copiosa nevicata. L'uomo uscito da solo dal mezzo mentre la donna è stata estratta dai vigili del fuoco per poi essere portata in codice giallo al Santo Stefano

Con l'auto hanno sbandato sul fondo coperto dalla neve e sono finiti dentro un dirupo, lungo la via Nuova per Migliana, nel comune di Cantagallo. E' successo intorno alle 20.30 di ieri, domenica 16 dicembre, e per fortuna il conducente è riuscito ad uscire dal mezzo e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti, insieme al 118, anche i vigili del fuoco di Prato e di Vaiano, la polizia municipale e i carabinieri. I soccorritori hanno estratto dall'auto la passeggera, una donna di 64 anni, che era rimasta intrappolata. La signora, per fortuna, non ha riportato conseguenze gravi ed è stata portata al Santo Stefano in codice giallo. Illeso, invece, l'uomo, che se l'è cavata con un bello spavento. Al momento dell'incidente sulla zona stava nevicando copiosamente e la strada era coperta dal manto bianco.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus