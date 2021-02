11.02.2021 h 18:44 commenti

Finisce su tre auto in sosta e fa 15mila euro di danni, rintracciato grazie ai cittadini detective

L'incidente avvenuto la notte di domenica in via Lazzerini. I proprietari dei mezzi incidentati si sono messi a battere la città e hanno trovato il mezzo visto da un testimone

Cittadini detective quelli che sono riusciti a rintracciare l'auto che la notte di domenica 7 febbraio ha centrato tre auto parcheggiate in via Lazzerini e si è allontanata lasciando qualcosa come 15mila euro di danni. I proprietari delle macchine danneggiate hanno setacciato mezza città e trovato l'auto pirata, una Tiguan di colore grigio di proprietà di un cinese. Il famoso ago nel pagliaio che però, questa volta, è uscito fuori grazie anche a una parte della targa annotata da un residente che, appena sentito il rumore dell'incidente, si è affacciato alla finestra. Tutto comincia domenica notte. Secondo la ricostruzione fatta dalla Municipale, l'auto pirata imbocca via Lazzerini da via Livi e finisce su due veicoli in sosta; il tempo di rimettersi in marcia e va a sbattere contro una terza macchina. Questione di pochi minuti, sufficienti però a far intravedere ad un residente sia il tipo di auto, che il colore, che una parte della targa.

La polizia municipale interroga la banca dati ed emerge che la combinazione dei numeri e del modello di auto porta ad almeno 600 veicoli in tutta Italia. Viene ristretto il campo alla zona di Prato e cominciano le indagini. I proprietari delle macchine, alle prese con il rischio di dover mettere mano al portafogli per riparare i danni, hanno la stessa idea: girare per la città nella città con la speranza di imbattersi nell’auto pirata. Cosa che succede dopo un paio di giorni: martedì ecco che la Tiguan di colore grigio, con la carrozzeria ammaccata e soprattutto con la targa corrispondente ai numeri noti, viene trovata parcheggiata nella zona di via Boni. Il proprietario è un cinese e, cosa più importante, dimostra di essere in regola con l'assicurazione. Viene informata la polizia municipale che, pare, fosse già arrivata al ritrovamento della macchina.



