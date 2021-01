02.01.2021 h 13:28 commenti

Finisce su due auto in sosta e si allontana, caccia al pirata della strada

L'incidente è avvenuto a Vergaio la notte di Capodanno. Acquisite le immagini della telecamera di sicurezza di un privato. Polizia municipale al lavoro per risalire al responsabile

Ha perso il controllo della guida, è finito su due auto in sosta e si è allontanato. Per il proprietario delle macchine un brutto inizio di anno e la speranza di riuscire a risalire al responsabile dell'incidente avvenuto intorno alle 3 della notte del primo gennaio in via Bellandi, a Vergaio. E' la compagna dell'uomo a scrivere a Notizie di Prato per segnalare quanto avvenuto: “Le auto in sosta del mio compagno - spiega – sono state colpite in pieno. Lo scontro è stato ripreso dalla telecamera di un vicino. Abbiamo avvisato le forze dell'ordine, speriamo di trovare chi è stato”. La polizia municipale è al lavoro per ricostruire non solo l'esatta dinamica di quanto successo ma anche per individuare la persona che era alla guida della macchina che è finita su quelle in sosta. Alcuni elementi sono stati raccolti e presto potrebbero dare risultati. Le indagini sono in corso. “Ho condiviso le foto su Facebook e ho chiesto aiuto ai vicini – scrive Francesca Bernocchi – chiunque sia in grado di aiutarci, mi contatti. Risalire a chi era alla guida è importante, al di là del danno subito, per l'incolumità di tutti noi cittadini”.



Edizioni locali collegate: Prato

