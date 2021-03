29.03.2021 h 20:51 commenti

Finisce in un fosso mentre cerca asparagi in Calvana, anziano viene recuperato da Pegaso

L'allarme ai numeri d'emergenza è stato dato da due passanti che hanno sentito le grida dell'uomo provenire dal borro. Sul posto carabinieri, soccorso alpino e vigili del fuoco

E' stato necessario far intervenire l'elisoccorso per recuperare un anziano che oggi pomeriggio, 29 marzo, è rimasto bloccato in un borro mentre cercava asparagi in Calvana, tra via Valdona e Case Bastoni. L'uomo, 72 anni, è stato tirato su con il verricello dell'elicottero e portato all'ospedale di Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli, ma le sue condizioni sono buone. Il codice di emergenza è verde. D'altronde non è caduto all'interno del fosso, bensì è rimasto impigliato tra i rovi e la vegetazione che gli impedivano di risalire.

A dare l'allarme, poco dopo le 18.30, sono stati due passanti la cui attenzione è stata richiamata dalle grida dell'uomo che chiedeva aiuto. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, i vigili del fuoco e i carabinieri. In poco tempo e con grande sinergia le squadre si sono rese conto che il recupero via terra sarebbe stato molto complicato e si è quindi preferito far calare il verricello a Pegaso che nel frattempo è sopraggiunto sul posto.

Edizioni locali collegate: Prato

