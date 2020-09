17.09.2020 h 08:04 commenti

Finisce in carcere lo “specialista" delle spaccate a bar, ristoranti e negozi

L’uomo, sottoposto al solo obbligo di firma, è stato trovato in possesso di armi e strumenti da scasso in zone residenziali notturne. L’autorità giudiziaria ha quindi disposto il carcere

È finito in carcere il pregiudicato italiano di 33 anni che questa estate ha messo a segno due colpi ad altrettante attività commerciali: una a un ristorante in via Strozzi e l’altra a un bar di viale Galilei, rispettivamente il 2 e 29 luglio. Fino a ieri l’uomo era sottoposto al solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ma a seguito dell’attività investigativa della Squadra mobile, l’autorità giudiziaria ha disposto il carcere come aggravamento della misura cautelare. Dai controlli effettuati dagli agenti infatti, il 33enne è stato trovato in piena notte in zone residenziali con addosso armi e oggetti da scasso. Cosa questa, che induce gli investigatori a pensare che il 33enne abbia compiuto altre spaccate alle attività commerciali. È stata quindi autorizzata la divulgazione della foto del pregiudicato in modo che possa essere riconosciuto da eventuali altri vittime o testimoni di reati del genere che almeno per il momento non è stato possibile attribuire a nessuno.

