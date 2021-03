26.03.2021 h 17:47 commenti

Finisce fuori strada con l'auto per una lastra di ghiaccio. Dopo il danno la beffa: multata dal Comune

L'incidente risale allo scorso gennaio. La donna finì all'ospedale dopo il recupero della macchina da parte dei vigili del fuoco. Batti e ribatti tra la conducente e il Comune: lei manda la richiesta danni, l'amministrazione risponde con una sanzione di 57 euro

Con la sua auto precipitò in una scarpata e soltanto la fitta vegetazione frenò la carambola. A provocare l'incidente, lo scorso 13 gennaio in via di Migliana, nel comune di Cantagallo, sarebbe stata una lastra di ghiaccio secondo la tesi della conducente, una quarantanovenne del posto che rimase ferita, mentre secondo la polizia municipale dell'Unione dei Comuni sarebbe stata l'alta velocità, sanzionata con 57 euro di multa. Sarà il giudice di pace a stabilire come e perché l'auto uscì fuori strada. La donna, infatti, si è rivolta ad un avvocato prima per chiedere i danni al Comune e successivamente anche per contestare la multa. L'avvocato Michele Giacco ha depositato il ricorso per l'annullamento del verbale ritenendolo 'illegittimo'. Un ricorso di diverse pagine che ripercorre la vicenda e ricostruisce l'accaduto. Il 4 febbraio, poche settimane dopo l'incidente, la donna invia al Comune di Cantagallo la richiesta danni sostenendo l'assenza di accorgimenti utili a evitare il pericolo e ricordando che solo successivamente era stata disposta la salatura della strada. Passano una ventina di giorni e questa volta è il Comune che scrive alla conducente: verbale di accertamento emesso dalla polizia municipale che contesta il mancato rispetto dei limiti di velocità. Si tratta di posta non gradita: “Gli agenti non erano presenti al momento del fatto – spiega l'avvocato – e non ci sono elementi per la ricostruzione della dinamica. La mia assistita ha avuto la sfortuna di percorrere una strada non sicura, non si può presumere la colpa di un conducente del veicolo in ogni ipotesi di condizioni meteo avverse”. Parola al giudice di pace.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

