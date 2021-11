27.11.2021 h 14:37 commenti

Finisce fuori strada con l'auto e risulta positivo all'alcoltest: via la patente a un 19enne

Il giovane stamani è stato protagonista di un incidente in via di Cantagallo. Gli agenti della Municipale hanno accertato che aveva un tasso alcolemico superiore a 0,8 quando per i neopatentati deve essere pari a zero

Guida in stato di ebbrezza e finisce fuori strada: stamani, 27 novembre, una pattuglia del Reparto motociclisti della polizia municipale di Prato ha eseguito un controllo nei confronti di un diciannovenne italiano che era terminato fuori strada con la propria autovettura percorrendo via di Cantagallo. Il giovane aveva perso il controllo del proprio veicolo ed era fuoriuscito dalla carreggiata, terminando in una lieve scarpata, senza procurarsi comunque alcuna lesione. Il ragazzo è stato sottoposto ai controlli di rito da parte degli agenti, prima con precursore alcolemico e poi con etilometro, ed è risultato positivo all'alcoltest, facendo segnare un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, mentre la legge per i neopatentati impone di osservare il livello di alcol pari a zero. Inevitabile il ritiro della patente di guida ai fini della sua sospensione e la denuncia per il reato di guida in stato di ebbrezza.

