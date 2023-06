15.06.2023 h 10:37 commenti

Finisce davanti ai giudici della Cassazione la “guerra” di un'azienda di Carmignano che contesta la cifra della tassa dei rifiuti

La controversia va avanti dal 2012 e riguarda un accertamento da 30mila euro. L'azienda contesta il Regolamento rifiuti del Comune di Carmignano secondo cui si paga la stessa cifra sia che la superficie serva per attività produttiva sia che serva per magazzino e ufficio. La normativa nazionale dice altro. La Cassazione rimanda ad una udienza pubblica: "Questione di particolare rilevanza"

nadia tarantino

Una guerra di carte bollate che va avanti da 11 anni, e cioè dal giorno in cui Asm (poi incorporata in Alia) recapitò ad una nota azienda tessile di Carmignano una bolletta di quasi 30mila euro, frutto di un accertamento su due immobili: quello produttivo e quello della sede legale utilizzato per magazzino e uffici. Una vicenda che in queste settimane è arrivata in Cassazione, alla quinta Sezione civile, dopo essere passata dalla Commissione tributaria provinciale di Prato e da quella regionale. L'azienda, che ha deciso di non arrendersi, contesta il calcolo della Tariffa di igiene ambientale (all'epoca era in vigore la Tia) fatto sui metri quadrati complessivi dei due immobili senza distinzione tra uffici, magazzino, sede produttiva e, all'interno di questa, la produzione di rifiuti speciali il cui smaltimento esula dalla bolletta. Un calcolo basato sul rispetto del Regolamento Tia del Comune di Carmignano secondo il quale “la tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso e sono ubicate in luoghi diversi”.Righe in contrasto con le normative nazionali e che fanno una bella differenza sulla bolletta e su questo insiste l'azienda che, rivolgendosi alla Cassazione tramite gli avvocati Manuela Guzzo e Saura Bardi, ha sottolineato di avere dimostrato il diverso utilizzo dei due immobili e dei metri quadrati di ciascuno, oltre alla produzione dello smaltimento di rifiuti speciali. Tra i punti su cui è stato posto l'accento, il fatto che sia stato ricondotto alla categoria delle 'industrie con produzione' l'immobile destinato a uffici e magazzino; si tratta di una categoria con tariffe assai più pesanti “nonostante il locale risulti incontestabilmente e pacificamente adibito a magazzino, senza che nello stesso venissero svolte attività di carattere produttivo”.Il contrasto tra il Regolamento del Comune di Carmignano e le norme in vigore a livello nazionale è stato richiamato più volte nel ricorso alla Cassazione: il decreto legislativo 507 del 1993 (ricordiamo che si parla di un accertamento del 2012) stabilisce al comma 2 dell'articolo 62 che “non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”; il decreto legislativo 152 del 2006 recita all'articolo 238 che “l'imposta per lo smaltimento dei rifiuti deve essere commisurata anche alla concreta tipologia d'uso cui sono destinati i locali soggetti all'imposizione”.Per la Cassazione si tratta di un 'grattacapo': “le ragioni del contendere – si legge nel provvedimento – meritano la trattazione della causa in pubblica udienza”. La pronuncia in pubblica udienza viene richiamata quando la questione è di particolare rilevanza. Evidentemente lo è quella sollevata dall'azienda che ha portato all'attenzione dei giudici della Suprema corte profili su cui non ci sono precedenti.Il nodo giuridico da risolvere è, come scrive la quinta Sezione civile: “Se la tariffa prevista per le attività produttive possa essere applicata in modo unitario sull'intera superficie dello stabilimento industriale del contribuente e, quindi, anche in relazione a quelle superfici non direttamente ed immediatamente destinate a tale attività in ragione di un criterio di strumentalità e funzionalità di tali aree rispetto all'attività produttiva” oppure “se la tariffa debba, invece, essere applicata in relazione alla categoria di riferimento della singola unità di superficie e, quindi, in ragione della tipologia della specifica attività che lì si svolge prescindendo dal nesso strumentale e funzionale”.Tradotto: è corretta la cifra dell'accertamento inviato all'azienda, risultato, appunto, dell'applicazione del Regolamento del Comune di Carmignano, o l'ammontare deve essere frutto di un frazionamento della tassa in base alla categoria di riferimento di ogni metro quadrato?