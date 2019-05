02.05.2019 h 09:35 commenti

Finisce contro lo spartitraffico con lo scooterone: gravissimo un 44enne

L'uomo è ricoverato in prognosi riservata a Careggi. L'incidente avvenuto nella sera del Primo Maggio a Poggio a Caiano. Nel pomeriggio ferita anche una donna investita mentre era in bicicletta

Due gravi incidenti stradali hanno funestato il giorno del Primo Maggio a Poggio a Caiano. Uno è accaduto nel primo pomeriggio, poco dopo le 14.30, in via Statale e ha coinvolto una donna di 65 anni che era in bicicletta quando è stata investita da un'auto. Il 118 ha soccorso la signora in codice giallo.

La sera, invece, intorno alle 22.35, l'incidente più grave con un 44enne di Scandicci che è stato ricoverato in prognosi riservata. L'uomo, secondo quanto accertato dai carabinieri di Carmignano, ha perso il controllo del suo scooterone mentre dal Bargo stava immettendosi in viale Matteotti. E' finito quindi contro lo spartitraffico e il cordolo ha fatto da trampolino, facendo volare il centauro a qualche metro di distanza. Immediati i soccorsi del 118 con l'ambulanza che ha trasferito il 44enne in codice rosso all'ospedale di Careggi. Le sue condizioni sono considerate gravi.