Finisce con la bici sulla corda di traino tra due auto e cade a terra, ferita una 39enne

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Firenze. La donna è stata soccorsa in codice giallo e portata in ospedale. Sul posto la polizia municipale

Una donna di nazionalità spagnola di 39 anni è rimasta ferita, per fortuna non in maniera grave, in un rocambolesco incidente avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, 2 febbraio, in via Firenze all'altezza dell'inserzione con via del Casone. La donna era in sella alla sua bicicletta e sarebbe finita contro la corda di traino posizionata tra due vetture. In seguito alla rovinosa caduta la 39enne ha riportato alcune contusioni ed escoriazioni che hanno reso necessario l'intervento del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa che l'ha trasferita in codice giallo al pronto soccorso.

Sul posto anche la polizia municipale che dovrà ora ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso, una Land Rover stava trainando nella vicina area di servizio la Mercedes in panne di un uomo di 85 anni. Manovra che andrebbe eseguita in sicurezza e proprio su questo si concentreranno gli accertamenti della Municipale.