27.07.2019 h 15:35 commenti

Finisce con l'auto sullo spartitraffico e distrugge installazione in ferro battuto, cinquantenne ferita

L'incidente è avvenuto a Galciana qualche minuto dopo le 12.30. Al volante della macchina una cinquantenne che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano

Ha perso il controllo della guida e con l'auto è finita sulla spartitraffico tra via dei Trebbi e via Degli Innocenti abbattendo l'installazione in ferro battuto collocata al centro. La donna, una cinquantenne spagnola, è finita all'ospedale Santo Stefano in codice giallo. L'incidente è avvenuto intorno alle 12.30. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e una pattuglia della Municipale per i rilievi e per accertare le cause che hanno fatto finire l'auto sullo spartitraffico.



Edizioni locali collegate: Prato

