Finisce con l’auto contro un lampione, incidente in viale 16 Aprile

Al volante un uomo di 80 anni che è rimasto illeso. A soccorrerlo è stato un vigilante dell’istituto Il Globo, in servizio nella zona. Intervenuta la Municipale per i rilievi

Ha perso il controllo della guida ed è andato a finire contro un lampione. Incidente stradale intorno alle 9.20 di oggi, domenica 14 aprile, in via 16 Aprile, all’altezza della rotonda di Tavola. Al volante dell’auto un uomo di 80 anni che è rimasto illeso. Per lui, che stava procedendo in direzione di Seano quando è uscito di strada forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, un grande spavento: forte l’impatto contro il palo della luce. A soccorrere l’anzIano è stato un vigilante dell’istituto Il Globo che era in servizio nella zona. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i rilievi.

