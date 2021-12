30.12.2021 h 11:40 commenti

Finisce con l'auto contro un albero sulla ciclabile e tenta di ripartire: fermato dalla Municipale

E' successo martedì sera in viale Galilei alla rotatoria con via Ada Negri. Ritirata la patente al conducente, un 66enne, che ha cercato di scappare ma i danni alla vettura lo hanno costretto a fermarsi poco lontano

E' finito con l’auto contro un albero sulla ciclabile di viale Galilei e ha tentato di ripartire, ma è stato subito rintracciato dalla polizia municipale e identificato. È successo martedì sera 28 dicembre alle 21 circa all’altezza della rotatoria con via Ada Negri. L’uomo di 66 anni, italiano, alla guida della sua auto era uscito dalla sede stradale ed era andato a sbattere violentemente prima contro le strutture che delimitano la rotatoria, abbattendole, e poi contro un albero presente nel verde della pista ciclabile lungo il Bisenzio.

Il conducente ha poi cercato di ripartire per allontanarsi, ma il veicolo, gravemente danneggiato, non ne ha consentito la fuga. L’uomo è stato quindi rintracciato a poche centinaia di metri di distanza ed è stato trasportato in stato confusionale presso il pronto soccorso, dal momento che non riusciva a mantenere l’equilibrio. All'uomo è stata ritirata la patente di guida dalla pattuglia della Municipale intervenuta e verrà trattenuta cautelativamente fino agli esiti degli esami, essendo stato richiesto l’accertamento del tasso alcolemico della persona.

Sulla pagina Facebook "E' diciottonove anni ghe sto a Prade se un son toscanno io chi l'aisse" è stato pubblicato il video del fatto