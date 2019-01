08.01.2019 h 11:56 commenti

Finge di voler acquistare una Porsche e la ruba sotto gli occhi del concessionario: l'auto ritrovata grazie al gps

Il ladro ha colpito alla Top Car ma la costosa sportiva è stata rintracciata in meno di un'ora: era stata lasciata a Viareggio

Disavventura a lieto fine per la concessionaria Top Car che nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 gennaio, si è vista soffiare letteralmente da sotto gli occhi una costosa Porsche 911, ritrovata poi meno di un'ora dopo abbandonata in strada a Viareggio. Il ladro si era finto cliente e dopo aver chiesto di vedere la macchina sportiva, ha approfittato di un momento di distrazione del commerciante per mettere in moto e scappare. Immediato l'allarme dato dal concessionario e così, grazie al Gps installato sulla vettura, una pattuglia della polizia stradale ha rintracciato la Porsche, lasciata in sosta a Viareggio. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine per risalire all’autore del furto.

Edizioni locali collegate: Prato

