28.08.2018 h 10:16

Finestrino spaccato per rubare qualche spicciolo: brutto risveglio per un residente di via Brunelleschi

Nella notte in via Brunelleschi spaccato il vetro di un'auto, rubati pochi spiccioli dal vano porta oggetti





Come sempre, il danno è superiore al valore delle monete rubate; serviranno almeno 200 euro per sostituire il finestrino. Brutta sorpresa per un residente in via Brunelleschi che, questa mattina, 28 agosto, ha trovato il finestrino posteriore della macchina spaccato. I ladri sono riusciti ad aprire la portiera e hanno portato via i pochi spiccioli che il proprietario teneva nel vano porta oggetti.Come sempre, il danno è superiore al valore delle monete rubate; serviranno almeno 200 euro per sostituire il finestrino.

Edizioni locali collegate: Prato

