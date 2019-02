21.02.2019 h 15:01 commenti

Raid dei ladri sulle auto parcheggiate nel cortile condominiale

In via Pier della Francesca rotti i vetri di tre macchine, rubati pochi spiccioli ma ingenti danni. Dalla scorsa primavera continui furti ai danni dei condomini ormai esasperati

Tre auto con i finestrini rotti, rubati pochi spiccioli ma ingenti danni. Questa notte 21 febbraio neill'autorimessa di un condominio in via Pier della Francesca sono stati spaccati i deflettori di due vetture e di una terza parcheggiata nello spazio esterno. I ladri non hanno avuto paura né delle telecamere né della sbarra posta all’inizio della rampa e indisturbati hanno agito nel cuore della notte. Non è la prima volta che la zona viene presa di mira dalla “banda dei finestrini” così è stato

soprannominata dai residenti esasperati dai continui furti e atti vandalici: “Prima dell’estate – spiegano – siamo stai derubati delle biciclette, a luglio i ladri sono entrati in quattro appartamenti, la scorsa settimana lungo la strada la banda si è accanita contro le macchine posteggiate, questa notte è toccato a noi”. Alle forze dell’ordine è stato consegnato il video della videosorveglianza nella speranza che si possa risalire ai colpevoli.



