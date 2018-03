30.03.2018 h 17:10 commenti

Fine settimana di Pasqua, tutti gli appuntamenti con l'arte e non solo

Un ricco programma di iniziative in tutta la provincia: dalle visite ai musei fino ai laboratori per grandi e piccini. Ecco cosa fare domenica 1 aprile e lunedì 2

Un ricco programma di iniziative in tutta la provincia per il fine settimana di Pasqua: dalle visite ai musei fino ai laboratori per grandi e piccini.

A Palazzo Pretorio alle 17, le consuete visite guidate a 4 euro oltre al biglietto d’ingresso, che permettono di addentrarsi fra i capolavori di Filippo e Filippino Lippi, i polittici di Giovanni da Milano e Lorenzo Monaco, senza dimenticare le seicentesche Pale esposte al secondo piano e le sculture di Lipchitz e Bartolini al terzo ma anche la terrazza panoramica, il belvedere che offre una vista spettacolare.

In tutta la rete di PratoMusei, offre uno speciale ingresso a solo 1 euro ai partecipanti della Maratonina Città di Prato, ai loro familiari e accompagnatori. Un modo per mettere in contatto il mondo dell’arte e dello sport e far conoscere a tutti coloro che provengono da fuori Prato il ricco e variegato patrimonio d’arte che la città offre.

Porte aperte anche al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci per visitare la mostra personale dedicata all'artista inglese Mark Wallinger e il nuovo percorso espositivo con una selezione di opere della collezione permanente del museo. Domenica 1° aprile dalle 20 alle 23 per i residenti in Toscana sarà possibile visitare gratuitamente il Centro.

Al Castello dell’imperatore edifico simbolo della città e esempio di architettura sveva della metà del Tredicesimo secolo, lunedì 2 aprile alle 17.30 è in programma una visita guidata, per grandi e piccini, estesa anche al camminamento del Cassero per scoprire le abitudini e modalità di vita fra Duecento e Trecento.Per partecipare è necessario prenotarsi al numero 0574 38207 entro le 13 del giorno precedente l’attività. Costo attività 5 euro.

Il museo Soffici e del ‘900 italiano propone la mostra antologica di Amighetto Amighetti,Il percorso espositivo copre l’intera evoluzione dell’artista, dal primo acquarello fino a La stiratrice, l’ultima opera realizzata, e comprende i dipinti presentati alle esposizioni alle quali ha partecipato, fra il 1924 e il 1930. Fra le opere anche l’Autoritratto del 1925, austero e insieme colmo di grazia che nel 2016 Mondadori scelse come copertina del volume di Giovanni Papini, Un uomo finito. Completa il percorso espositivo, esterno al Museo, anche la chiesa di San Michele Arcangelo a Comeana (aperta tutti i giorni dalle 9 alle 13) nella quale si trova la pala raffigurante San Michele che Amighetti realizzò nel 1919 a soli 17 anni, una copia da Guido Reni nella quale è già rintracciabile il pittore solido e maturo precocemente formato.

Domenica 1° aprile, la mostra sarà aperta il pomeriggio dalle 14.30 alle 19; lunedì di Pasquetta dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19. Ingresso 3 euro intero, gratuito se minori di 18 anni. Con lo stesso biglietto della mostra è possibile accedere al Museo Ardengo Soffici e del ’900 italiano.

A Seano l’associazione culturale Parco Museo Q. Martini propone “GiocOvo”: dalle 15,30 in poi al Parco Museo da non perdere i giochi della tradizione sul tema dell’uovo. Un’altra buona occasione per vivere il Parco e le sue magnifiche sculture che raccontano sessant’anni di arte e di vita del paese. I bambini sono invitati a portare un uovo sodo. Per informazioni 055 8706452.

Al museo Archeologico Nicosia di Artimino lunedì 2 aprile è in programma una doppia visita guidata a misura di famiglia, alle 16 alle 17,30. Il costo è di 5 euro comprensivo di ingresso al museo e visita guidata (gratis per i bambini fino a 6 anni), per i cittadini carmignanesi la visita è gratuita.

A Carmignano, per l’intera giornata di lunedì 2 aprile nella piazza G. Matteotti e nelle ex Cantine Niccolini appuntamento con il “Mercatino di Pasquetta” dove sarà possibile trovare oggetti d’antiquariato, usato e merci rare frutto di un’appassionata ricerca e di studi minuziosi.







