26.07.2023 h 09:36

Fine settimana di festa a Vernio con la festa paesana nel borgo di Luciana

Sabato e domenica iniziative all'insegna della tradizione con ricordi, storie, musica e con la processione che partirà dalla parrocchia di San Martino

Un fine settimana all’insegna della memoria, della tradizione e della devozione quello promosso sabato 29 e domenica 30 luglio dal Comune di Vernio con la Fondazione Cdse e la parrocchia di San Martino.La Festa paesana di Luciana comincia sabato 29 luglio dalle 19 nello spazio polivalente del Morbido con l’Aperitivo in musica, musica dal vivo con il Trio Toscano.Domenica 30 luglio alle 17.30 alla chiesa di San Martino la Santa Messa presieduta dal parroco don Giuseppe Riaz, alle 18 il Rosario e la processione per le vie del borgo e alle 19, nella piazzetta adiacente alla chiesa Aperitivo in musica con la musica degli anni ’80 del dj Maurizio.Alle 21 Luciana Spoon River atto secondo. Annalisa Marchi della Fondazione Cdse racconta storie di vita del paese tratte da documenti archivistici e fonti orali: lapidi nel tempo come nell’opera letteraria di E.L. Masters. Con la partecipazione dell’attrice Stefania Stafanin. Parlano uomini, donne e bambini che nella storia dei secoli non hanno avuto voce.Il 30 a Gavigno nella sede della Pro Loco a la Baita , come da trazione l'ultima domenica di luglio, dalle 16 alle 21 la sagra della zonzella nel menù nella doppia versione, salata e dolce, insieme a , minestra di pane, ciambelline, gelati cocomero e bevande di ogni tipo