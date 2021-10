13.10.2021 h 16:05 commenti

Fine settimana dedicato alla solidarietà, nei supermercati cittadini torna la raccolta alimentare

Due le iniziative previste, quella della diocesi destinata all'Emporio della Solidarietà e quella promossa da Unicoop per tutte le Caritas regionali. Si raccolgono alimenti a lunga scadenza, prodotti per l'infanzia e di igiene intima

Fine settimana dedicato alla solidarietà, venerdì e sabato torna l'appuntamento con la raccolta alimentare a favore dell'Emporio della Solidarietà, mentre sabato e domenica l'iniziativa è promossa UniCoop insieme alla Fondazione il cuore si scioglie.

"Anche tu puoi dare una mano" è lo slogan scelto dalla Diocesi per aiutare l'Emporio della solidarietà, nei supermercati cittadini si raccolgono : biscotti, tonno, caffè, olio di semi e aceto. Ma anche prodotti per la prima infanzia quali pappe lattee, pastine, biscotti primi mesi e omogeneizzati di frutta o verdura.

Venerdì 15 ottobre dalle 14 alla chiusura la raccolta verrà fatta nei supermercati Conad di via Catani, via Kuliscioff e via Roma. Sabato 16 ottobre per l’intera giornata i volontari con pettorina rossa saranno presenti nei punti Conad di via Catani, via Kuliscioff, via Roma, via 7 Marzo, via Gherardi; alla Coop Bisenzio Ombrone di Vaiano e alla Coop al Parco Prato (via delle Pleiadi); al Green City Superstore di via Pistoiese. Alla Conad di via Catani verranno raccolti esclusivamente prodotti per la prima infanzia, in tutti gli altri punti vendita sopra citati invece gli altri prodotti alimentari. All'esterno delle strutture saranno presenti come di consueto i volontari con pettorina rossa che forniranno tutte le informazioni utili.

È inoltre sempre attivo il progetto "Adotta una famiglia": con 5 euro al mese, 60 euro all’anno, si permette ad una famiglia di completare il carrello della spesa con i prodotti che l’Emporio non recupera dagli esuberi alimentari. Per contribuire al progetto basta seguire le istruzioni sul sito dell’Emporio.

Durante il fine settimana nei supermercati Coop di Parco Prato e di Montemurlo la raccolta alimentare è destinata a tutte le Caritas regionali e coinvolge i soci delle sezioni impegnati nella raccolta, nell'inscatolamento e nel trasporto degli alimenti. I generi alimentari richiesti sono olio, farina, pasta, riso, carne, tonno e legumi in scatola, biscotti, latte, prodotti per i bambini e di igiene personale.