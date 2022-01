03.01.2022 h 13:36 commenti

Fine settimana da bollino rosso per la guardia medica: linee telefoniche sempre occupate

Nel week end praticamente impossibile contattare il servizio che è stato preso d'assalto per avere informazioni sui tamponi, le quarantene e per i sintomi legati al Covid. Secondo Asl Toscana Centro è un problema di carenza d'organico. Accessi contenuti al Pronto soccorso

Guardia medica il tilt duirante il fine settimana: telefono costantemente occupato e quindi difficile comunicare con il medico. Sabato e domenica componendo il numero 0573454545 assegnato alla provincia di Prato, Firenze e Pistoia, un disco ripeteva in continuazione che le linee erano intasate poi la comunicazione veniva interrotta, neanche la possibilità di mettersi in attesa. Le chiamate, a cui il dottore di turno è riuscito a rispondere, erano in maggioranza per avere informazioni sui tamponi, le quarantene, per segnalare dolori muscolari e febbre, probabilmente anche quelle non evase erano simili visto che il pronto soccorso non è stato perso d'assalto: sabato primo gennaio gli accessi sono stati 197, il giorno successivo 163, numeri quindi nella norma.

Secondo l'Asl Toscana Centro il problema deriva dalla mancanza cronica di medici, tutti i bandi per assumere personale sono andati deserti, e quindi anche in questo fine settimana c'era poco personale in servizio, che ha dovuto fare fronte a moltissime richieste.

Per cercare di tamponare la situazione, sul territorio, sono stati mobilitati anche i medici dell'Usca, che hanno ruotato fra i vari comuni della provincia. Spiegato quindi il morivo per cui sabato in val di Bisenzio non era presente la guardia medica. Per cercare di rendere il servizio più efficiente sono state anche attivate 60 linee telefoniche in tutta l'Asl Toscana Centro, il numero massimo che si possono richiedere. Un disagio che è stato manifestato anche dai lettori di Notizie di Prato che invano hanno cercato di contattare la guardia medica.