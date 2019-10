25.10.2019 h 19:41 commenti

Fine settimana all'insegna del biliardo con il trofeo nazionale dedicato a Francesco Nuti

Sabato e domenica decine di gare all'Accademia del biliardo di Prato. Sarà presente anche la figlia dell'attore, Ginevra. Un appuntamento importantissimo per ricordare i successi di 'Cecco da Narnali' che ha fatto del biliardo uno dei temi più ricorrenti dei suoi film

Fine settimana all'insegna del biliardo a Prato con il trofeo nazionale “Francesco Nuti”. Sabato 26 e domenica 27 ottobre l'Accademia del biliardo (via Pomeria) ospita le maggiori espressioni che la disciplina offre. Esperti ed amanti del biliardo, semplici appassionati e curiosi sono arrivati da tutta Italia per affrontare l'affascinante sfida che riporta alla memoria uno degli indimenticabili film di Francesco 'Cecco' Nuti: “Io, Chiara e lo Scuro”. Un film che ha appassionato tantissimi al biliardo e che è stato seguito da altre due pellicole che hanno consacrato Nuti non solo come attore ma anche come giocatore di biliardo: “Casablanca Casablanca” e “Il Signor Quindicipalle”.

Il trofeo nazionale “Francesco Nuti” nasce da un'idea di Katia Boni, produttrice dello spettacolo “Nuti, andata, caduta e ritorno”. Da qui la collaborazione con l'Accademia del biliardo di Prato già sede di importantissime gare che hanno richiamato centinaia di persone.

L'evento del fine settimana va oltre il biliardo con iniziative che avranno come centralità la giornata di domenica quando sarà presente la figlia dell'attore, Ginevra Nuti.



