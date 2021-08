21.08.2021 h 10:29 commenti

Fine della quarantena anche nella rsa San Francesco di Poggio a Caiano

Tutti negativi i tamponi molecolari effettuati sui 25 ospiti e sul personale. L’Asl firma la revoca del periodo di isolamento

Dopo Villa Amelia e la rsa di Iolo, torna il sereno anche nella rsa San Francesco di Bonistallo nel comune di Poggio a Caiano. La struttura, gestita dalla cooperativa Sarah, ha terminato la quarantena iniziata lo scorso 9 agosto dopo la positività al Covid di due operatori sociosanitari. Tutti i tamponi molecolari effettuati il 18 agosto sui 25 ospiti e su una ventina di lavoratori, tutti vaccinati, ha dato esito negativo esattamente come nello screening effettuato all’inizio del periodo di isolamento. L’Asl Toscana centro ha quindi firmato la fine della quarantena che fa tirare un sospiro di sollievo a tutti, gestori, ospiti e i loro familiari. “Vogliamo ringraziare i nostri operatori - spiega Eleonor Lenzi, responsabile della struttura per la cooperativa Sarah - perché anche nei momenti più faticosi si adoperano con estrema professionalità e passione e rendono la vita in rsa comunque serena”.

Edizioni locali collegate: Prato

