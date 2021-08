12.08.2021 h 14:07 commenti

Fine della quarantena a Villa Amelia mentre alla rsa San Francesco è negativa la prima tornata di tamponi

La struttura alle Badie era in quarantena dal 5 agosto dopo la positività di un operatore sociosanitario. La residenza sanitaria di Poggio a Caiano, invece, è chiusa dal 9. Tutti vaccinati gli ospiti e i lavoratori

Buone notizie dalle rsa in quarantena per la presenza di operatori sociosanitari positivi al Covid. Da oggi, giovedì 12 agosto, dopo 8 giorni, riapre Villa Amelia, la struttura alle Badie, dove sono risultati negativi al tampone di controllo tutti e 59 gli anziani ospiti e tutti i lavoratori. L'altra notizia riguarda la rsa San Francesco di Poggio a Caiano in quarantena dal 9 agosto dopo la positività al Covid di due operatori sociosanitari: la prima tornata di tamponi che ha interessato 25 ospiti e una ventina di lavoratori, ha dato esito negativo confermando così i test rapidi. I tamponi molecolari di controllo sono in programma per mercoledì 18, ma intanto la coooperativa Sarah che gestisce la struttura tira un altro sospiro di sollievo a 24 ore di distanza dalla fine della quarantena alla rsa di Iolo gestita dalle suore domenicane con personale della coop. Anche in questo caso era stata la positività di due operatori sociosanitari a far scattare la misura restrittiva per 71 anziani e una cinquantina di lavoratori. Tutti vaccinati, nelle tre strutture, sia gli ospiti che i lavoratori.









Edizioni locali collegate: Prato Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus