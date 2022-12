29.12.2022 h 10:05 commenti

Fine dell'emergenza sanitaria, il 31 dicembre chiude l'hub vaccinale Pegaso

Stop all'attività antiCovid in via Galcianese. La somministrazione dei vaccini sarà fatta al Dipartimento prevenzione di via Lavarone









Dal 31 dicembre si conclude l’attività vaccinale anti Covid presso l’Hub Pegaso 2 di via Galcianese. Il Centro è stato aperto a febbraio 2021 per le vaccinazioni di adulti e bambini. Ad oggi sono oltre 320.000 le dosi di vaccino somministrate. Con la fine di quest’anno terminano le norme relative allo stato di emergenza sanitaria per contrastare la diffusione dell’epidemia da Covid-19. L’offerta vaccinale, in linea con la richiesta attuale, prosegue negli ambulatori dell’Unità funzionale di Igiene Pubblica - Dipartimento della Prevenzione in via Lavarone a Prato. L’ambulatorio sarà aperto dal 9 gennaio 2023 il lunedì dalle 13.30 alle 17.30 ed effettuerà fino a 90 vaccinazioni. E’ necessaria la prenotazione sul portale regionale prenotavaccino. sanita.toscana.it

