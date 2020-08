17.08.2020 h 18:27 commenti

Finalmente Stremao ha un nuovo furgone per consegnare gli aiuti ai bisognosi

L'associazione è riuscita a raccogliere la cifra necessaria grazie alle donazioni, compresa quella di Salvini che ha suscitato un polverone di polemiche. Il presidente De Angelis: "Finalmente ora possiamo offrire un servizio migliore"

Addio alla vecchia Panda di Stremao (leggi), finalmente l’associazione è riuscita ad acquistare un pulmino usato che servirà non solo per trasportare la spesa destinata alle famiglie, ma anche per ritirare gli alimenti dai supermercati e. eventualmente. elettrodomestici che fino ad oggi venivano offerti, ma non si potevano ritirare per mancanza di un mezzo di trasporto.

Cinquemila euro il costo totale del furgone che sono stati raccolti grazie alla generosità di tante persone e al contributo di Matteo Salvini, donazione che ha suscitato molte polemiche. “Dobbiamo anche ringraziare la Pentacar che ha praticato un forte sconto riuscendo così a trovare anche i soldi per l’assicurazione.- spiega Mauro De Angelis presidente dell’associazione. Purtroppo le richieste di aiuto non sono diminuite e anche durante il mese di agosto abbiamo continuato a portare la spesa a molte famiglie che ancora pagano le conseguenze economiche della pandemia”.

Stremao, che sta cercando anche aziende disposte a regalare alimenti prossimi alla scadenza, ha aderito al tavolo della solidarietà mettendo a disposizione l’uso delle docce che si trovano nel pezzo di terreno che circonda la sede. “Possiamo garantire quattro docce al giorno per i fissa dimora, ma in realtà sono svariate le richieste che ci arrivano da più parti – conclude De Angelis – e cerchiamo di fare fronte a tutte anche se l’impegno sta diventando molto gravoso, visto che siamo un’associazione di volontariato puro.



