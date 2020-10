20.10.2020 h 09:38 commenti

Finalmente partono i tamponi rapidi, aggiornato il software di pediatri e medici di famiglia

Saranno dedicati soprattutto agli studenti e dovrebbero sveltire i tempi: le risposte si ottengono in 30 minuti. Bocciata invece dai dottori di base pratesi la proposta della Regione Toscana di effettuare i tamponi

Da ieri pomeriggio, 19 ottobre, anche medici di famiglia e i pediatri potranno prescrivere i tamponi rapidi, canale preferenziale per gli studenti, in grado di dare una risposta nell'arco di 30 minuti. I software del sistema informatico sono stati quindi aggiornati e le famiglie, con la prescrizione, potranno recarsi direttamente ai Drive Through del Giovannini per effettuare i controlli. In caso di positività resta obbligatorio il tampone orofaringeo, ma questo primo screening permette di allentare la pressione sui laboratori, oberati di richieste.

I tamponi rapidi, infatti, funzionano come un test di gravidanza: su uno strip vengono messe alcune gocce del reagente dove è stato immerso il tampone. In caso di doppia striscia colorata il soggetto è positivo, una sola indica la negatività.

Nessun passo avanti, invece, per quanto riguarda la possibilità che siano gli stessi medici ad effettuare i tamponi. La proposta era stata lanciata dalla Regione Toscana, ma non è stata raccolta. “Il linea teorica – ha spiegato Guido Moradei presidente dell'ordine dei medici di Prato – è una buona soluzione che potrebbe sveltire ulteriormente le procedure, ma nella pratica è irrealizzabile visto che mancano gli spazi dove effettuare i tamponi e in questo momento anche il tempo. Le richieste per il vaccino antinfluenzali sono molte e si sommano al lavoro quotidiano che, con l'arrivo dei primi freddi, generalmente aumenta”.

A frenare i medici è la mancanza di un ambulatorio dedicato dove effettuare i tamponi, visto che negli studi associati difficilmente è a disposizione una stanza isolata con un percorso dedicato.

Dalla viceprersidente dell’Ordine dei medici Rosanna Sciumbata arriva invece un’ altra proposta: “Il direttore generale deve convocare un tavolo per trovare una soluzione al problema dei tamponi. I medici sono gli unici sempre presentii. Spesso ci facciamo carico anche di compiti di altri enti che, invece, non danno risposte ai pazienti.”











Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus