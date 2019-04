08.04.2019 h 18:37 commenti

Finalmente Maliseti e la scuola don Bosco hanno la loro palestra

Dopo anni di attesa e continui rinvii è arrivato il taglio del nastro della struttura che sarà utilizzata sia dalla scuola che dalle associazioni sportive

Taglio del nastro questo pomeriggio per la nuova palestra in via Anna Kuliscioff a Maliseti. Si tratta di una struttura di tipo B1 omologata Coni in modo da poter essere utilizzata dalle associazioni sportive oltre alle attività scolastiche. Per questo la palestra è accessibile sia dall’interno dell’area dell'istituto Don Bosco che direttamente dalla strada principale.

Dentro la palestra, costata un milione e duecentomila euro, trovano spazio un campo da pallacanestro (livello Base) e un campo per pallavolo.





L'accoglienza quindi è stata delle migliori con una grande festa in cui si sono alternate le esibizioni degli alunni della scuola media Don Bosco: dalla danza tratta dal musical "La bella e la Bestia", in programma al teatro Politeama sabato 13 aprile, alle partite di palla rilanciata e di pallavolo. Presenti anche i due sportivi Christian Giagnoni, campione italiano di handbike in carica, e Desirèe Cocchi, campionessa mondiale di pattinaggio artistico. Una struttura attesa da molto tempo e costellata da ritardi e rinvii nonostante gli alunni della scuola fossero costretti a fare educazione fisica in spazi di fortuna con lunghe trasferte a piedi.L'accoglienza quindi è stata delle migliori con una grande festa in cui si sono alternate le esibizioni degli alunni della scuola media Don Bosco: dalla danza tratta dal musical "La bella e la Bestia", in programma al teatro Politeama sabato 13 aprile, alle partite di palla rilanciata e di pallavolo. Presenti anche i due sportivi Christian Giagnoni, campione italiano di handbike in carica, e Desirèe Cocchi, campionessa mondiale di pattinaggio artistico.

"E' stata la prima richiesta che mi è stata avanzata durante la campagna elettorale del 2014 - afferma il sindaco Matteo Biffoni -assieme al completamento della scuola don Bosco. Finalmente, con i tempi che in questo Paese ha la burocrazia, siamo riusciti ad arrivare a destinazione, ora con la palestra e un anno fa con la scuola. Per me è un grande orgoglio".

Con l'ultimazione della palestra termina anche l'intervento sull'area e questo permetterà di cambiare l'ingresso della scuola in modo da renderlo più sicuro.