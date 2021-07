10.07.2021 h 14:16 commenti

Finale Europei, tre maxischermi a Officina, due a Montemurlo e uno alla Passerella

In tutti i casi è indispensabile la prenotazione. I sindaci Biffoni e Calamai hanno firmato ordinanze per vietare la vendita di bottiglie di vetro e lattine. Rafforzati i controlli da parte delle forze dell'ordine

Cresce l'attesa per la finale degli Europei di domani sera, domenica 11 luglio, tra Italia e Inghilterra. In tanti si augurano una serata di festeggiamenti, ma per evitare gli eccessi di martedì scorso, la Prefettura ha disposto un rafforzamento dei controlli e la presenza di più pattuglie delle forze dell'ordine in strada ( LEGGI ).

Intanto a partire dalle 20.30 di domenica 11 luglio fino alle 6 del giorno seguente è vietata la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, con l'ulteriore prescrizione di vendere le bottiglie di plastica prive di tappo. Lo prevede l'ordinanza comunale emessa stamani dal sindaco Matteo Biffoni per evitare pericoli per la pubblica incolumità.

Cresce intanto l'attesa in città e molti sono i locali privati che si sono attrezzati o si stanno attrezzando per consentire la visione della partita, ma i controlli e gli appelli devono essere accompagnati dal senso di responsabilità di ciascuno. Domani sera sarà possibile seguire Italia-Inghilterra anche presso i maxischermi allestiti nei due spazi pubblici di Officina Giovani, dove saranno tre gli schermi, e dei Giardini della Passerella. I gestori degli schermi presso Officina e presso i giardini della Passerella dovranno attenersi scrupolosamente alle misure previste: prenotazione obbligatoria, posto a sedere, sanificazione.

Anche il Comune di Montemurlo installa un maxi - schermo in piazza della Costituzione per tifare Italia. Previsti anche in questo caso solo posti seduti e distanziati. Verrà emessa l'ordinanza del sindaco Simone Calamai per vietare botti e fuochi d'artificio e bottiglie in vetro e la raccomandazione alla moderazione. Anche a Oste in piazza Amendola analoga iniziativa del Comitato “Noi Insieme”, con il patrocinio del Comune. A vigilare sul corretto svolgimento della serata ci saranno gli agenti della polizia municipale di Montemurlo e i volontari della Vab Montemurlo e del Cisom. È stato inoltre predisposto un punto sanitario con un'ambulanza della Croce d'oro.