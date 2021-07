09.07.2021 h 15:04 commenti

Finale Europei, dopo i disordini di martedì la prefettura vara un piano straordinario di controlli

Il prefetto Cogode ha riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e ha deciso un massiccio schieramento di uomini e mezzi nei luoghi in cui sarà possibile seguire la partita sui maxischermi e nelle piazze

I ritrovi in cui sarà possibile seguire sui maxischermi la finale del campionato europeo tra Italia e Inghilterra diventano luoghi sensibili dove, per questo, ci sarà una particolare attenzione da parte delle forze dell'ordine. E' quanto ha stabilito il prefetto, Adriana Cogode, al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata per predisporre i servizi per la sera di domenica 11 luglio.

Dopo i disordini di martedì scorso, quando in piazza San Marco la folla in festa per la qualificazione degli Azzurri alla finale ha assaltato un furgoncino della Municipale e ferito una giovane agente, il prefetto ha indetto la riunione per evitare che le stesse scene si ripetano.

Massiccio schieramento di forze dell'ordine nei luoghi in cui sono installati i maxischermi e nelle principali piazze della città in modo da intervenire immediatamente di fronte a situazioni di criticità. Il prefetto ha chiesto anche particolare attenzione e vigilanza per prevenire situazioni di pericolo legate all'abuso di alcol.









