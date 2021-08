03.08.2021 h 17:37 commenti

Filo diretto tra cittadini e forze dell'ordine, istituito il Tavolo per la sicurezza integrata

E' la novità messa in campo dalla prefettura che ha anche avviato la fase operativa del protocollo per il 'controllo di vicinato'. Ogni segnalazione sarà vagliata e approfondita da carabinieri, polizia, guardia di finanza, Municipale. Breve panoramica sull'andamento dei reati: in calo furti e rapine, in aumento truffe e frodi informatiche

Istituito il tavolo per la sicurezza integrata che avrà il compito di esaminare le situazioni di criticità segnalate dai cittadini, sia che si tratti di reati che di altri fenomeni che contribuiscono ad aumentare la percezione di insicurezza. E' questa una delle azioni decise dal prefetto di Prato, Adriana Cogode, che oggi, martedì 3 agosto, ha riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il tavolo per la sicurezza integrata sarà coordinato dalla prefettura e composto dalla questura e dagli altri rappresentanti delle forze dell'ordine, delle polizie municipali e di tutti i soggetti istituzionali che, per il ruolo che ricoprono, potranno aiutare a risolvere le varie problematiche.

Non è questa l'unica novità: ha preso il via anche la fase operativa del protocollo per il 'controllo di vicinato', fino a oggi rinviata a causa dell'emergenza sanitaria che ha dettato altre priorità.

I cittadini, che saranno seguiti in un percorso di formazione dalle polizie municipali, potranno avvalersi del protocollo come ulteriore strumento attraverso cui veicolare le segnalazioni che potranno essere prese in carico e approfondite solo ed esclusivamente dalle forze dell'ordine o dagli agenti della Municipale.

Il prefetto infine ha fatto una rapidissima panoramica sull'andamento dei reati; negli ultimi mesi sono diminuiti i reati che suscitano maggiore allarme come furti e rapine. Di contro sono aumentate le truffe e le frodi informatiche.



