Filiera corta, Prato fa gioco squadra. Presto i prodotti locali arriveranno nelle mense scolastiche

Il patto è stato siglato stamani in Comune tra l'Amministrazione, le parti economiche e quelle sociali

Istituzioni, operatori del settore e ricercatori fanno squadra per promuovere la filiera agroalimentare pratese nel quotidiano e in progetti di ampio respiro di medio e lungo termine. Il protocollo d'intesa è stato firmato stamani, 17 ottobre, nel salone consiliare del Comune di Prato con le associazioni di categoria (Ciao Toscana Centro, Federazione Interprovinciale Coldiretti Firenze Prato, Associazione Mercato Terra di Prato, Unione Pratese degli Agricoltori, Confartigianato Imprese Prato, Confesercenti Prato, Confcommercio Pistoia e Prato, Cna Toscana Centro, Pane di Luna Aps) e con il Pin, polo universitario Città di Prato.

Prato che dimostra di non essere solo tessile. Il settore infatti, è vivace e stando al censimento 2010 (quello 2020 è in elaborazione) conta 929 aziende in tutta la provincia di cui 300 a Prato. A mancare è una strategia comune. Dentro una cornice di sviluppo sostenibile si punta a condividere la gestione del territorio mettendo al centro di ogni percorso la filiera corta. "Il protocollo firmato stamani si inserisce nel più generale progetto di Prato Circular City e in una delle sue strategie in particolare, quella volta a costruire politiche sulla gestione del territorio agricolo - ha commentato l'assessore all'Urbanistica e all'Ambiente Valerio Barberis - L'obiettivo è di realizzare un'idea della città in cui il tema dell'agricoltura è sicuramente centrale per la gestione ecologica e ambientale strettamente connesso con la produzione agricola e agroalimentare. Nel concreto - ha concluso Barberis - il protocollo si traduce in tavoli di lavoro che possono riguardare, ad esempio, il rapporto tra produzione agricola locale e le mense pubbliche anche attraverso la messa a disposizione di terreni comunali incolti, oppure la possibile relazione tra aziende del distretto tessile e l'agricoltura ".

È a partire da aprile di quest'anno che l'amministrazione comunale ha avviato i lavori per un tavolo dedicato al settore: "Il tema dell'agricoltura e dell'agroalimentare, con la firma del protocollo, viene inserito in una strategia più generale, che a sua volta mira a guardare anche ai modelli in materia a livello regionale e nazionale - ha dichiarato l'assessora alle Attività Produttive Benedetta Squittieri - Da questo lavoro condiviso possono consolidarsi e rafforzarsi non solo le scelte prese insieme, ma può anche essere sistematizzata la distribuzione delle competenze tra gli attori che affrontano il tema. In questo, la presenza anche del PIN tra i firmatari, e quindi del mondo della ricerca, qualifica e dà valore al lavoro futuro".



