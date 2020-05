Non solo centro storico. Le testimonianze di uscite serali fuori controllo sono presenti anche in zone più defilate e immerse nella natura come ad esempio Filettole, ora tappezzata di bottiglie vuote e immondizia.La denuncia arriva da una residente, Pamela Masi, attraverso un post su Facebook corredato da una serie di foto che rendono bene l'immagine di scorribande alcoliche e incivili andate in scena in queste sere all'ombra della Calvana da parte di gruppi di giovani e giovanissimi.Come si vede il puntatore panoramico è stato trasformato in un vero e proprio tavolino dove appoggiare le bottiglie. Il resto dell'immondizia invece è stata buttata per terra o sopra cestini già pieni.In più, la mattina seguente alla nottata di bagordi, Pamela ha trovato del vomito nel contenitore personale per l'organico insieme ad una mascherina. "l vomito era ovunque oltre che all’interno. - scrive la residente sul suo post e aggiunge rivolgendosi direttamente agli autori -Non avete rispetto, senso di pudore, senso civico ma sopratutto non avete dignità. Nessuna età vi giustifica. Non avete senso di umanità a venire a Filettole ad urlare, sfrecciare con le macchinine, ascoltare musica alle 2 di notte e sporcare ogni angolo del vostro mondo. Stare chiusi in casa tre mesi non vi ha apportato nulla di buono. E questo è terribile per tutti ma soprattutto per voi stessi".