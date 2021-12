06.12.2021 h 11:17 commenti

Filature a cardato, focus dell'Asl sulla sicurezza di impianti e macchine. Ecco i dati dei controlli 2020-2021

Al tavolo di lavoro convocato dal Dipartimento della prevenzione con parti sociali e associazioni di categoria, riflettori puntati anche sulle cadute dall'alto

Dopo la battuta d'arresto registrata nel 2020 a causa del lockdown legato al Covid, nel 2021 i controlli del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana centro sono ripresi a 360 gradi. Lo testimoniano i numeri diffusi oggi dall'azienda sanitaria. Nel 2020 l’attività di vigilanza e controllo si è concentrata nel servizio di assistenza e informazione alle ditte in relazione ai protocolli anti Covid e nel controllo del rispetto di tali regole. Le aziende manifatturiere controllate sono state 981 a cui si aggiungono 97 cantieri edili. Gli interventi di formazione e assistenza sono stati 1168 a riprova di quanto le normative antiCovid per la ripresa delle attività produttive in sicurezza abbiano assorbito il tempo dei tecnici della prevenzione.

Nel 2021 il dipartimento è gradualmente tornato alla normalità (i dati seguenti sono aggiornati a ottobre). Il Piano Lavoro sicuro è ripartito con la quarta fase che ha portato a 674 ispezione in ditte gestite da cinesi. I controlli nelle altre aziende manifatturiere, tessili in particolare, sono stati 192. Sul fronte edilizia le aziende controllate sono state 325 e i cantieri 175. Chiudono il cerchio 8 aziende agricole.

Nei giorni scorsi il Dipartimento ha condiviso il documento di aggiornamento delle linee operative per la messa in sicurezza di impianti e macchine nel comparto della filatura a cardato. Hanno partecipato le parti sociali, le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali, le istituzioni e il Palazzo delle Professioni. Il manuale composto da oltre 40 pagine contiene indicazioni aggiornate alla normativa tecnica attuale, per la prevenzione degli infortuni in relazione alle varie fasi della lavorazione: la preparazione, la cardatura, filatura, le operazioni di manutenzione, pulizia, controllo e gli aspetti elettronici ed elettrici della gestione della sicurezza macchinari. Contiene inoltre una appendice con esempi pratici dettagliati su operazioni particolari, un compendio di “buone prassi” elaborate negli anni in collaborazione con le associazioni di categoria e le aziende. Il tavolo ha condiviso gli obiettivi per il prossimo futuro, in primo luogo l’impegno di intraprendere, dal mese di gennaio prossimo, un percorso di condivisione e confronto con le aziende allo scopo di approfondire alcuni contenuti tecnici. "È stata inoltre riconosciuta unanimemente - si legge in un comunicato dell'Asl - la necessità di valorizzare la formazione, cogliendone il potenziale di trasformazione dei comportamenti in direzione della prevenzione. Le associazioni si sono impegnate a realizzare successivamente iniziative formative condivise, in particolare sulla sicurezza delle filature e del manifatturiero tessile in generale".

Sempre nell’ambito della sicurezza del comparto tessile, uno degli impegni assunti è stato quello di procedere all’aggiornamento dei manuali Sicurfad, le linee guida sulle lavorazioni tessili, elaborate intorno al 2000 grazie ad un finanziamento di origine regionale: l’avvio del progetto è affidato, in prima battuta, ai rappresentanti delle parti datoriali e sindacali.

Tra gli argomenti posti all’attenzione nel corso dell’incontro, è stata riservata particolare attenzione alla prevenzione delle cadute dall’alto. Un problema che con la diffusione di interventi edili per il “superbonus 110”, rischia di acuirsi. L’azienda sanitaria aveva già acquisito la disponibilità della Fsc (Scuola edile) a collaborare per realizzare una campagna di sensibilizzazione sul tema attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti possibili. Anche le altre associazioni hanno dato la propria disponibilità, considerando che le cadute dall’alto non riguardano solo gli operai edili ma anche artigiani di vario tipo.

Proposta anche un’azione di sensibilizzazione sull’uso della cintura nella conduzione di mezzi di lavoro. Sono frequenti infortuni dovuti al ribaltamento dei mezzi e conseguente schiacciamento del conducente. Una questione già affrontata in passato per i carrelli elevatori ma che riguarda anche tutte le macchine operatrici e agricole.