Filatura ha ordini ma manca il personale: "Costretti a lasciare spente le macchine"

Succede alla Textura a Montemurlo. C'è lavoro per coprire tre turni ma la manodopera basta a malapena per due. E' la punta di un iceberg generalizzato che indebolisce il distretto tessile

Eleonora Barbieri

Macchinari fermi a turno, uno mai messo in moto e un altro che funziona a singhiozzo. Una scelta dettata non dall'assenza di ordini, anzi, abbondano. A mancare è il personale. Succede alla Textura, filatura di Montemurlo nata un anno fa per volontà di Leonardo Carlesi, Maurizio Arcieri e della Cofil, azienda di filato dei fratelli Corrieri, sempre di Montemurlo.I dipendenti sono sedici tra amministrativi, commerciale e produzione, ma ce ne vorrebbero almeno altri sei per gli impianti, la preparazione e il magazzino. Trovarli è quasi impossibile: “Alla fine siamo costretti a “rubarli” da altre ditte – afferma Federico Corrieri – ma non va bene neanche questo. Eppure lavorare in filatura non è come cinquant'anni fa. L'ambiente è nuovo, come i macchinari, all'avanguardia e silenziosi. Lo stipendio è buono e sicuro. Voglio dire, siamo Cofil, solidi. Non chiediamo cose particolari e non c'è bisogno neanche del diploma. Basta la disponibilità e la voglia di imparare. Ci pensiamo noi a formare”.Il problema della mancanza di manodopera ma anche di figure tecniche è stato denunciato più volte dal settore. Il caso che vi raccontiamo oggi è la punta di un iceberg generalizzato che frena lo slancio di molte aziende del distretto. Pochi giovani scelgono questo mondo per il loro futuro. Ha perso appeal, forse anche a causa delle ultimi durissime crisi. “Abbiamo saltato due generazioni e ora ne paghiamo le conseguenze. – afferma Maurizio Arcieri – La maggior parte dei nostri ragazzi studia. Gli altri preferiscono scegliere altri settori come il commercio e la logistica anche di fronte a stipendi peggiori. Riscontriamo maggiore disponibilità tra gli stranieri. Uno su due non è italiano. Comunque facciamo fatica. Cerchiamo tramite passaparola e social. Con gli altri canali, come il Centro per l'impiego e scuola, è più complicato”.Una vera e propria beffa. Ci sarebbe lavoro per coprire tre turni, ma senza personale è già difficile coprirne due tenendo fermo qualche macchinario. “Se accendiamo di qua, dobbiamo spegnere di là perchè non c'è abbastanza personale per controllare tutto. In sostanza lavoriamo al 60% delle nostre possibilità – conclude Leonardo Carlesi – ed è un grosso peccato sia per noi che non possiamo andare al ritmo che vorremmo e che ci detta il mercato, ma anche per la ricchezza del territorio. Un'azienda sana che lavora a pieno regime significa benessere per tutti”.