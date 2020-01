Va avanti il processo alla donna accusata di aver avuto un figlio da un ragazzo di 14 anni e al marito che deve rispondere di alterazione dello stato civile per essersi assunto la paternità pur sapendo che il bambino non era suo.

Il giudice Daniela Migliorati ha infatti congelato l’eccezione di incostituzionalità sollevata dai difensori dell’imputata ( LEGGI ). Prima di decidere se rimettere la questione alla Suprema corte, il giudice vuole esaurire la fase dibattimentale che comprende anche la perizia affidata al professor Renato Ariatti sulla capacità di intendere e volere della trentunenne nel periodo della relazione con lo studente, oggi sedicenne, padre di suo figlio. Solo alla fine dell’istruttoria, e prima della discussione, sarà sciolta la richiesta dei difensori sulla norma che punisce il sesso tra un adulto e un ragazzo o una ragazza sotto i 14 anni. Norma che, secondo la difesa della donna, non sarebbe più in linea con i tempi. Soddisfatti per la decisione del giudice gli avvocati Alfano e Nistri: "Il congelamento ci fa sperare in un esito favorevole della nostra istanza - spiegano -. In sostanza non è stata riscontrata l’infondatezza delle ragioni che ci hanno spinto a chiedere l’intervento della Suprema corte”.