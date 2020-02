24.02.2020 h 14:21 commenti

Figlio da 14enne, finito il dibattimento in aula con la deposizione dei periti: tra un mese la sentenza

Si avvia alla conclusione il processo alla donna e al marito. Il neuropsichiatra Renato Ariatti ha escluso un vizio di mente

E' stato il giorno dei periti all'ultima udienza del processo a carico della donna di 31 anni che nell'estate del 2018 ha dato alla luce il bambino avuto dallo studente, all'epoca quattordicenne, a cui dava ripetizioni di inglese. Hanno parlato il neuropsichiatra Renato Ariatti, incaricato dal tribunale di valutare la capacità di intedere e volere dell'imputata, e i due psicologici, Antonella Crescente e Armando Ceccarelli, incaricati dalla difesa di fornire una lettura psichica delle conversazioni che il ragazzo e la donna si scambiavano durante la loro frequentazione e delle dichiarazioni rilasciate durante le indagini dei sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli.Nessun colpo di scena in chiusura dell'istruttoria: Ariatti, lo stesso che fu chiamato a studiare il profilo psicologico di Anna Maria Franzoni, la mamma di Cogne condannata per l'omicidio del suo bambino, ha escluso un vizio di mente; i periti della difesa avrebbero invece attribuito allo studente una sessualità già matura all'epoca dei fatti.“Alla luce di quanto ascoltato oggi in aula – il commento dei difensori, Mattia Alfano e Massimo Nistri – riteniamo siano maturale le circostanze per chiedere un'attenuazione della misura cautelare a cui la nostra assistita è sottoposta. I pubblici ministeri si sono riservati di dare un parere, vedremo nei prossimi giorni”. La trentuenne è agli arresti domiciliari da ormai un anno, accusata di violenza sessuale su minore. Fu la famiglia del giovane, costituita parte civile, assistita dall'avvocato Roberta Roviello, a presentarsi in questura e a raccontare il sospetto trasformato in realtà dall'esame del dna.“Non c'è un quadro clinico – le parole del neuropsichiatra Ariatti – se ci fosse dovremmo parlare di patologia psichiatrica che invece non c'è. Non ci sono sintomi clinici, c'è solo una personalità: tutti noi abbiamo una personalità. La perizia in ambito forense conclude per l'assenza di vizio di mente”. Una conclusione chiara che non lascia spazio a interpretazioni. Il contenuto della perizia potrebbe finire sul tavolo del tribunale dei minori: “Può essere letta per trarre indicazioni indirette – ha precisato il professor Ariatti – ma i parametri di valutazione circa l'idoneità genitoriale sono altri e comunque non mi è stato chiesto di rispondere a tale quesito e dunque non sono entrato nel merito della questione”.Gli avvocati della donna hanno parlato di lettura professionale delle carte fatta dai loro periti: “Non abbiamo chiesto di valutare l'attendibilità del ragazzo ma di fare una ricostruzione della motivazione e del percorso psicologico dei fatti come rappresentati dallo stesso”.Sul banco degli imputati anche il marito della trentunenne che deve rispondere di alterazione dello stato civile: l'accusa è convinta che sapesse di non essere il padre naturale del bambino quando all'anagrafe lo registrò con il suo cognome.A metà marzo la discussione con le richieste dei pubblici ministeri, della parte civile e della difesa e tra un mese la sentenza.