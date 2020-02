28.02.2020 h 11:20 commenti

Figlio da 14enne, dopo quasi un anno l'imputata lascia gli arresti domiciliari

Questa volta l'istanza di scarcerazione presentata dai difensori è stata accolta dal tribunale. Tra poco meno di un mese il processo arriverà a sentenza. La trentunenne, che ha avuto un figlio dal ragazzino a cui dava ripetizioni, è accusata di violenza sessuale su minore. Imputato anche il marito: deve rispondere di alterazione dello stato civile

Dopo undici mesi di arresti domiciliari torna in libertà la donna di 31 anni che nell'estate del 2018 ha avuto un figlio dal ragazzino, all'epoca dei fatti quattordicenne, a cui dava ripetizioni di inglese. La procura ha dato parere favorevole all'ennesima richiesta di scarcerazione presentata dai difensori e così oggi, venerdì 28 febbraio, è arrivato il provvedimento del tribunale che revoca la misura cautelare e impone il divieto di avvicinamento allo studente. La trentunenne è a processo con l'accusa di violenza sessuale su minore. Sul banco degli imputati anche il marito che deve rispondere di alterazione dello stato civile perché, secondo il convincimento dell'accusa, sapeva di non essere il padre naturale del bambino quando lo ha riconosciuto come suo.

Il processo a carico dei coniugi è alle battute finali: lunedì scorso si è chiusa l'istruttoria dibattimentale con la perizia depositata dal neuropsichiatra Renato Ariatti che ha dichiarato l'imputata capace di intendere e volere. A chiedere l'esame delle condizioni psichiche della donna è stato il giudice Daniela Migliorati. Escluso il vizio di mente, anche parziale: un risultato che aveva spinto i difensori a presentare nuovamente l'istanza di scarcerazione in passato respinta sia dal tribunale che dal Riesame.

A metà marzo è in programma la discussione: i pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli, l'avvocato Roberta Roviello che assiste la famiglia dello studente costituita parte civile, e i difensori degli imputati faranno le loro richieste al collegio giudicante. Il 23 marzo ci sarà la sentenza.

La donna finì sul registro degli indagati a marzo 2019 dopo la denuncia della madre dello studente. In poche ore gli investigatori arrivarono a capo della questione: l'esame del dna attribuì la paternità al giovane. Poche settimane dopo l'arresto chiesto e ottenuto dalla procura per evitare il rischio di inquinamento delle prove. Oggi la scarcerazione.



