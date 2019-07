01.07.2019 h 09:21 commenti

Figlio da 14enne, al via oggi il processo alla donna. Parla il marito: "Siamo uniti"

Slitta tutto a settembre. La difesa: "Ricostruiremo i fatti attraverso una corposa lista di testimoni". Presentato ricorso al Riesame per la scarcerazione della donna

“Affrontiamo il processo uniti, mia moglie è tranquilla ma provata mentre io mi sento ingiustamente chiamato in causa. I nostri figli stanno bene, potete però immaginare quanto questa vicenda abbia toccato la nostra famiglia. Cerchiamo di organizzarci per tenere i bambini al sicuro, loro sono la cosa più importante”. Parla ai giornalisti l'operaio di 32 anni, marito dell'operatrice sociosanitaria di un anno più giovane, accusata di violenza sessuale per induzione e atti sessuali sullo studente, oggi quindicenne, dal quale la scorsa estate ha avuto un figlio. Lui è invece accusato di alterazione dello stato civile perché avrebbe dato il cognome al bambino nella consapevolezza di non essere il padre naturale. Alla domanda “si sente da genitore di dire qualcosa alla famiglia del ragazzo?”, la risposta è stata secca: “No”.Il processo con rito immediato fissato oggi, lunedì primo luglio, è stato spostato al 23 settembre. Processo saltato a causa dell'assegnazione ad un diverso collegio giudicante, e cioè a quello di più recente costituzione che si occupa dei procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare (la donna è agli arresti domiciliari dalla fine di marzo). Un collegio con, all'attualità, un carico di lavoro modesto che consente di concentrare in un paio di mesi le cinque udienze che dovrebbero essere sufficienti ad arrivare alla sentenza che, salvo slittamenti, dovrebbe esserci tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.Il percorso giudiziario dei coniugi ha dunque incontrato oggi un altro ostacolo dopo che a metà giugno il giudice delle udienze preliminari aveva rigettato la richiesta di abbreviato per la mancanza della procura speciale, atto indispensabile per accedere ad un rito alternativo.Marito e moglie, qualche minuto prima delle 9, hanno varcato l'ingresso del Palazzo di giustizia accompagnati dall'avvocato Mattia Alfano (assente per impegni l'altro difensore della coppia, Massimo Nistri). La prima ad arrivare è stata l'avvocato Roberta Roviello che assiste la famiglia del quindicenne. Presenti tutti e due pubblici ministeri, Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli.L'inchiesta risale all'inizio di marzo scorso, dopo la denuncia presentata in questura dalla madre dello studente. Un'inchiesta delicata che in pochi giorni ha alzato il velo sul rapporto tra la donna e il ragazzino: la conoscenza in palestra prima e le ripetizioni di inglese in vista dell'esame di terza media dopo. La frequentazione si trasforma in una sorta di relazione con rapporti sessuali come gli investigatori hanno ricostruito dopo l'acquisizione delle centinaia di messaggi che i due si sono scambiati nel tempo. A scoprire che qualcosa di importante era successo, è stata la madre che ha colto i silenzi, i turbamenti e le preoccupazioni del figlio che alla fine si è liberato di quel segreto troppo grande per lui. L'esame del dna, ordinato dalla procura, ha infine confermato la vera paternità del bambino nato la scorsa estate e concepito nel giorno – sostiene la difesa – del quattordicesimo compleanno dello studente.Il ragazzino è stato sentito nelle settimane scorse in sede di incidente probatorio. Le sue dichiarazioni sono state oggetto di una perizia della difesa della coppia che ha sollevato una questione di attendibilità. La perizia è stata depositata insieme ad una seconda che attesta il percorso di cura psicologica intrapreso dalla trentunenne. Sulla base di quest'ultima gli avvocati hanno presentato una nuova istanza di scarcerazione che però è stata rigetta. “Abbiamo già presentato ricorso al Riesame”, il commento di Mattia Alfano.