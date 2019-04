26.04.2019 h 21:59 commenti

Figlio da quattordicenne, i genitori del ragazzo in procura

Stamani il padre e la madre del ragazzo hanno risposto alle domande dei magistrati per precisare alcuni aspetti del quadro accusatorio contro la donna che a breve confluirà in una richiesta di giudizio con rito immediato

La procura di Prato sta per chiudere le indagini sulla trentunenne pratese che ha avuto un figlio dal ragazzino a cui dava ripetizioni di inglese per prepararlo all'esame di terza media. La donna deve rispondere, oltre che di atti sessuali con minore e violenza sessuale per induzione, anche di violenza sessuale e violazione di domicilio in riferimento ad un episodio raccontato dal ragazzo, ora quindicenne, nel corso dell'interrogatorio a cui è stato sottoposto lo scorso 15 aprile con la modalità dell'incidente probatorio. Oggi, venerdì 26 aprile, sono stati convocati in procura i genitori del ragazzo per alcune precisazioni. Dettagli necessari per definire tutto il quadro accusatorio anche alla luce di quanto dichiarato mercoledì scorso dalla trentunenne ai sostituti procuratori Lorenzo Gestri e Lorenzo Boscagli che l'hanno convocata per contestarle l'episodio di violenza sessuale riferito dal giovane. La donna, ai domiciliari da un mese, avrebbe negato tutto. La procura comunque, è intenzionata a chiedere il giudizio con rito immediato. A giorni i difensori presenteranno la richiesta al tribunale del Riesame per consentire alla loro assistita di intraprendere un percorso terapeutico che la aiuti a comprendere la situazione, ad elaborare quanto accaduto.

