Fidanzati pratesi multati al Forte perché senza mascherina: "Volevamo baciarci"

E' successo ieri pomeriggio nella località versiliese. Sanzionato anche l'amico che era con loro e che stava scattando la foto

Galeotto fu il bacio per una coppia di ragazzi pratesi che ieri, domenica 8 novembre, sono stati multati con una sanzione di 400 euro a testa dalla polizia municipale di Forte dei Marmi che li hanno sorpresi senza mascherina. La vicenda è raccontata dalle pagine della Nazione Versilia e si è svolta davanti alle telecamere di una televisione che stava registrando un servizio in zona. I due giovani pratesi hanno provato a giustificarsi dicendo che avevano tolto la mascherina per potersi baciare, mentre un loro amico fotografava la scena, ma questo non è servito ad evitare la multa, che è stata fatta anche all'amico, evidentemente anche lui senza mascherina. Secondo quanto riportato dal quotidiano c'è stata un po' di agitazione con tante persone che hanno contestato al scelta degli agenti, difesa invece dal sindaco di Forte dei Marmi: "Le mascherine vanno indossate. La gente deve capire che siamo in un momento difficile".

