02.03.2022 h 08:42 commenti

Fidanzati aggrediti e rapinati sulla ciclabile, lui ferito con una pietra in testa

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri a Maliseti. I due ragazzi erano appena scesi dalla Lam quando sono stati affrontati da quattro malviventi. Il 19enne è stato portato in ospedale in codice giallo

Sono stati circondati da un gruppetto di quattro giovani e rapinati, dopo che i malviventi avevano colpito con un sasso in testa il ragazzo. E' successo verso le 19 di ieri, 1 marzo, sulla pista ciclabile a Maliseti. Le vittime sono due fidanzati di origine cinese che erano appena scesi da un autobus della Lam, dove forse si trovavano anche gli assalitori. Il ragazzo, un 19enne, è stato soccorso dalla Croce d'Oro per una ferita alla fronte ed è stato portato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montemurlo, che ora stanno svolgendo le indagini per risalire agli aggressori.

Secondo quanto raccontato dalle vittime, i quattro che li hanno presi di mira erano giovani e probabilmente di origine maghrebina. Hanno atteso che i due arrivassero sulla ciclabile, per poi affrontarli. Uno aveva in mano una pietra e con quella ha colpito al sopracciglio il ragazzo, mentre gli altri si sono fatti consegnare il portafogli dalla ragazza e poi sono scappati via.

Sull'aggresisone interviene la responsabile del dipartimento sicurezza della Lega di Prato Arianna Berti: “Già nelle scorse settimane – afferma - si sono registrate aggressioni di questo tipo. Adesso si ripetono con una frequenza non più sostenibile. Chiediamo alle istituzioni di rafforzare i controlli sul territorio per prevenire i reati, ma anche in termini repressivi di questo tipo di crimini. L’asticella dei casi di violenza si è alzata ad un livello non più tollerabile". A rafforzare la richiesta della Lega anche una raccolta firme. “Abbiamo iniziato a chiedere firme per la sicurezza – conclude Arianna Berti- e continueremo nelle piazze anche nel mese di marzo. Ne abbiamo già raccolte un numero significativo, ma siamo convinti che aumenteranno ancora”.

Anche la consigliera comunale d'opposizione Patrizia Ovattoni interviene sulla vicenda: "Quanto accaduto ieri sera è davvero preoccupante e accende ancor di più i riflettori sul livello di insicurezza locale - afferma -. Occorre smetterla di parlare di percezioni ed urge iniziare a mettere in campo gli strumenti necessari per reprimere questa escalation di reati che sta colpendo duramente la nostra città. Per questo motivo - sottolinea Ovattoni - presenterò una mozione in cui chiederò al sindaco e alla giunta l'introduzione di specifici pattugliamenti in bicicletta della polizia municipale, che ha tutte le carte in regola per svolgere un servizio del genere a tutela della collettività".