Fico secco e castagna, a Carmignano il fine settimana è dedicato ai frutti dell'autunno

Domenica torna l'appuntamento con "Benvenuto Fico Secco” a Carmignano: domenica si apre ufficialmente la vendita della produzione 2019.

Carmignano dedica il fine settimana a due prodotti locali tipici dell'autunno e del territorio. Cominciamo dal fico secco. Domani, 19 ottobre e domenica 20 ottobre torna l'appuntamento con “Benvenuto fico secco", che con i suoi banchi animerà le centralissime piazze Vittorio Emanuele II e G. Matteotti. La festa, organizzata dall'associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano con il contributo e il patrocinio del Comune di Carmignano e con la collaborazione della Pro Loco di Carmignano e Slow Food Prato, giunta alla XII edizione, è l'evento che dà ufficialmente il via alla vendita del pregiatissimo frutto essiccato.

I fichi secchi di Carmignano rappresentano al meglio la cultura e le radici contadine più autentiche del territorio. Sono stati inseriti tra i prodotti tipici tutelati dalla Regione Toscana e dal 2001 sono un prodotto riconosciuto da Slow Food come presidio di qualità da salvaguardare e valorizzare, con un proprio disciplinare di produzione.

Numerose le novità di quest’anno di Benvenuto Fico Secco. Per prima cosa il mercato rinnovato: oltre al tradizionale banco dell'associazione Produttori Fichi Secchi di Carmignano saranno presenti banchi di prodotti agricoli del territorio di Carmignano, banchi dei presidi Slow Food e stand di altre associazioni del territorio. La manifestazione sarà arricchita anche da altri appuntamenti: sabato pomeriggio, per esempio, è in programma un convegno per approfondire il tema dell'insetto curculionide Acless, il parassita che da qualche anno attacca le piante di fico. Spazio poi a una cena a base ovviamente di fichi, a laboratori per bambini e show cooking. Altra grande novità riguarda la confezione: i fichi secchi di Carmignano non saranno più venduti all’interno del tradizionale sacchetto di plastica trasparente, ma in uno realizzato con materiale biodegradabile.

L'altra protagonista è la castagna. Domani e domenica a Bacchereto ci sarà la 38esima edizione della festa dedicata a questa prelibatezza del bosco. Sabato dalle 16 e domenica dalle 15 gli stand gastronomici presenti in piazza Verdi proporranno bruciate, castagnaccio, nicci con ricotta e nutella, castagne, fichi secchi e molto altro ancora. In cucina al coperto saranno invece disponibili minestra di pane, polenta ai funghi e altre pietanze caratteristiche della stagione. Dalle 16 alle 19, sia sabato che domenica, sarà possibile visitare la mostra delle Antiche Maioliche di Bacchereto. Domenica pomeriggio visita guidata gratuita alla mostra e al castello. Con l'occasione dalle 15 torna “Io Creo”, mostra mercato dell’arte e dell’ingegno al femminile.