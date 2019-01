29.01.2019 h 16:36 commenti

Fibromialgia, tutto esaurito e qualche tensione al primo incontro del percorso Afa per chi soffre della sindrome

Tante persone, molte più del previsto, si sono presentate nella sede dell'associazione Arca che terrà dei corsi speciali

Si sono presentate in tantissime oggi 29 gennaio, nella sede di via Giubilei dell'associazione Arca, per quella che doveva essere la lezione di apertura del percorso di Attività fisica adattata (Afa) studiato apposta per le persone affette da sindrome fibromialgica, una patologia controversa che colpisce soprattutto le donne ed è caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico cronico diffuso.

Così tante persone che i promotori si sono visti costretti a trasformare la prima lezione in una riunione informativa per organizzare i prossimi appuntamenti. Non sono mancati i momenti di tensione, visto l'alto afflusso di persone interessate, tutte desiderose di iniziare subito con la parte pratica. Del resto questo di Prato è il primo percorso di questo genere a partire in Toscana, come annunciato la scorsa settimana dal consigliere regionale Nicola Ciolini, oggi presente insieme al sindaco Matteo Biffoni per il debutto dell'iniziativa.