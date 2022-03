01.03.2022 h 18:02 commenti

Fibra ottica ultraveloce a Poggio a Caiano: partono i lavori di FiberCop

La società del gruppo Tim realizzerà un innovativo piano di cablaggio con un investimento stimato di circa 1,3 milioni di euro. L'obiettivo è collegare oltre 2.400 unità immobiliari alla conclusione del piano

Tim, attraverso FiberCop, società infrastrutturale del Gruppo, realizzerà a Poggio a Caiano un innovativo piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 1,3 milioni di euro e in sinergia con l'amministrazione comunale, porterà la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 gigabit/s.

Gli interventi per la realizzazione della nuova rete, che saranno coordinati da Tim, sono già iniziati in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l’obiettivo di collegare oltre 2.400 unità immobiliari alla conclusione del piano. Nel caso sia necessario effettuare scavi, questi saranno realizzati adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale, con interventi sulla sede stradale di circa 10-15 centimetri.

Grazie a questo piano, Poggio a Caiano sarà dotata di una rete in fibra ottica ancora più performante di quella che già oggi è a disposizione di cittadini e imprese grazie alla tecnologia FTTCab, che rende disponibili collegamenti fino a 200 megabit per 3.600 unità immobiliari pari al 99% delle linee del comune.

La nuova rete super-veloce consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione sul territorio, a beneficio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, e di assecondare al meglio le esigenze professionali anche legate allo smart working e alla didattica a distanza.