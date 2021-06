20.06.2021 h 20:51 commenti

Fiamme sull'argine del torrente Calice non lontano dal canile

L'incendio è divampato nel primo pomeriggio e ha richiesto l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco che hanno operato circa due ore

Circa tremila metri quadri di terreno sono stati interessati dall'incendio che, verso le 15 di oggi pomeriggio, domenica 20 giugno, è divampata sull'argine del torrente Calice, a poca distanza dal canile comunale. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che sono state impegnate per quasi due ore tra operazioni di spegnimento e successiva bonifica dell'intera superficie. Per fortuna il fuoco non ha interessato l'area del canile. Da accertare le cause che hanno innescato il rogo.

Edizioni locali collegate: Prato

